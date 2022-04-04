Директор Металіста: Доля клубу залежить від встановлення миру в Україні

У Металісті всі сподіваються, що скоро футболісти вийдуть на заповнений ОСК Металіст і тішитимуть мешканців, які повернуться до Харкова.

Про це заявив виконавчий директор клубу Валерій Грига.

"Команда, тренерський штаб та їхні сім’ї перебувають у Туреччині. Власник Металіста Олександр Ярославський профінансував продовження зборів, харчування та проживання для всіх них. Мало того, він разом із Євгеном Красніковим запросив кандидатів до національної збірної України приєднатися до тренувального процесу нашої команди. Зараз важливо, щоб футболісти нашої збірної тренувалися та грали товариські матчі, що дозволить згодом розраховувати на успіх у плей-оф до ЧС-2022.

Що стосується повернення... Всі ми сподіваємося, що скоро наші футболісти вийдуть на заповнений ОСК Металіст і тішитимуть мешканців, які повернуться до Харкова. Як це було перед війною.

Щодо долі клубу, ми розуміємо, що багато що залежить від припинення вогню та встановлення миру в Україні та Харкові. Сподіваємось, що це станеться якомога швидше", - сказав Грига.