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Кадіс втримав нічию з Валенсією, Бетіс декласував Осасуну. Результати 30 туру Ла-Ліги

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Відбулися чергові матчі Ла-Ліги
Кадіс втримав нічию з Валенсією, Бетіс декласував Осасуну. Результати 30 туру Ла-Ліги
#Атлетік, #Бетіс, #Ельче, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 квітня, відбулося 4 матчі в межах 30 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

30 тур, 3 квітня

Атлетік - Ельче 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Беренгер, 2:0 - 86 Вільялібре, 2:1 - 90+2 Хосан

Бетіс - Осасуна 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Хуанмі, 2:0 - 45+1, 2:1 - 65 Будімір, 3:1 - 82 Карвалью, 4:1 - 88 Морено

Валенсія - Кадіс 0:0

Гранада - Райо Вальєкано 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Катена, 0:2 - 17 Гвардіола, 1:2 - 67 Моліна, 2:2 - 90+3 Мілья(П)

Сьогодні, 3 квітня, відбудеться ще 1 матч у чемпіонаті Іспанії:

22:00. Барселона Севілья

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