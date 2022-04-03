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Аталанта з Маліновським поступилася Наполі, Інтер здолав Ювентус. Результати матчів 31 туру Серії А

Вчора 23:54 925 0
Відбулися матчі в Серії А
Аталанта з Маліновським поступилася Наполі, Інтер здолав Ювентус. Результати матчів 31 туру Серії А
#Аталанта, #Емполі, #Кальярі, #Наполі, #Рома, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

У 31-му турі італійської Серії А відбулися 5 матчів.

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі і провів на полі 45 хвилин.

Чемпіонат Італії - Серія А
31 тур, 3 квітня

Фіорентина - Емполі 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Гонсалес

Аталанта - Наполі 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Інсіньє(П), 0:2 - 37 Політано, 1:2 - 58 де Рон, 1:3 - 81 Ельмас

Удінезе - Кальярі 5:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 32 Жоау, 1:1 - 38 Бекан, 2:1 - 45 Бето, 3:1 - 49 Бето, 4:1 - 59 Моліна, 5:1 - 73 Бето

Сампдорія - Рома 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 27 Мхітарян

Ювентус - Інтер 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+4 Чалханоглу(П)

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