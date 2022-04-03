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Габелок: росія - країна рабів із зомбованими людьми

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Хавбек Металіста 1925 висловився про мешканців країни-агресора
Габелок: росія - країна рабів із зомбованими людьми
#Металіст 1925, #Артем Габелок

Джерело - ТК Футбол.

Півзахисник Металіста 1925 Артем Габелок висловився про росіян та війну України з російськими окупантами.

"Згадую слова Скрябіна, який співав: "москалі - хворі люди, а вова путін - хворий". Тільки тепер я розумію, що вісім років тому він хотів попередити нас. Як подивишся, що кажуть російські пропагандисти, цей солов'їний послід, у який люди вірять. Я розумію, наскільки зомбовані, безвольні й тупі люди в росії, і вони нам чудово показали, що росія - країна рабів.

Який жах і горе принесла росія в кожен дім, в кожну сім'ю. Я впевнений, що ми цього ніколи не забудемо і не пробачимо", - сказав Габелок.

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