Нерес може перейти до Марселя

Джерело - Tribuna.com.
Півзахисник Шахтаря Давід Нерес близький до переходу в Марсель.
Про це повідомляє Sport.fr.
Трансфер 25-річного бразильця може відбутися вже найближчими днями.
Швидше за все, це буде оренда до кінця сезону з правом продовження до 2024 року.
Корінтіанс, Вест Гем і Реал Сосьєдад також намагатимуться підписати гравця.
Донецький клуб купив Нереса в Аякса взимку за 12 мільйонів євро, він не встиг дебютувати за команду в офіційному матчі через вторгнення Росії, проте став найкращим бомбардиром Шахтаря на зборах.