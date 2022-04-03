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Нерес може перейти до Марселя

Сьогодні 09:40 140 0
Трансфер може відбутися вже найближчими днями
Нерес може перейти до Марселя
#Марсель, #Шахтар, #Давід Нерес

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник Шахтаря Давід Нерес близький до переходу в Марсель.

Про це повідомляє Sport.fr.

Трансфер 25-річного бразильця може відбутися вже найближчими днями.

Швидше за все, це буде оренда до кінця сезону з правом продовження до 2024 року.

Корінтіанс, Вест Гем і Реал Сосьєдад також намагатимуться підписати гравця.

Донецький клуб купив Нереса в Аякса взимку за 12 мільйонів євро, він не встиг дебютувати за команду в офіційному матчі через вторгнення Росії, проте став найкращим бомбардиром Шахтаря на зборах.

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