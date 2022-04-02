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Зозуля: Українець – це гордість і сила

Сьогодні 20:10 69 0
Роман Зозуля продовжує підтримувати українських воїнів
Зозуля: Українець – це гордість і сила
Фото - gettyimages
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Нападник Фуенлабради Роман Зозуля допомагає українській армії.

Про це розповів сам футболіст.

"На цих фото ще 100 захищених життів. Каски та броніки для наших героїв.

Здається, що українські волонтери вже розмели всі європейські магазини з військовою амуніцією, але нас це не зупиняє – для наших захисників ми знайдемо все необхідне в будь-якому куточку планети.

Згуртованість українців викликає захоплення і заздрість у всього світу. Українець – це гордість і сила, рашист – ганьба і приниження для цілих поколінь", – розповів Зозуля.

Нагадаємо, Зозуля з партнерами передав лікарні в Дніпрі важливу допомогу.

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