Металіст 1925 працевлаштував бразильського хавбека

Харківський клуб відпустив легіонера на батьківщину

Джерело - ФК Металіст 1925.

Півзахисник Металіста 1925 Дерек Фрейтас Рібейро продовжить кар'єру в Шапекоенсе.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Повідомляється, що харків'яни через війну достроково призупинили контракт із 24-річним гравцем. Хавбек виступатиме за команду із бразильської Серії B до 30 червня 2022 року.

У Металісті 1925 Дерек Фрейтас Рібейро виступав із 2019 року. Цього сезону він не зіграв жодного матчу через травму.

Раніше повідомляли, що Шахтар призупинив контракти з гравцями.