Металіст 1925 працевлаштував бразильського хавбека

Джерело - ФК Металіст 1925.
Півзахисник Металіста 1925 Дерек Фрейтас Рібейро продовжить кар'єру в Шапекоенсе.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Повідомляється, що харків'яни через війну достроково призупинили контракт із 24-річним гравцем. Хавбек виступатиме за команду із бразильської Серії B до 30 червня 2022 року.
У Металісті 1925 Дерек Фрейтас Рібейро виступав із 2019 року. Цього сезону він не зіграв жодного матчу через травму.
Раніше повідомляли, що Шахтар призупинив контракти з гравцями.