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Металіст 1925 працевлаштував бразильського хавбека

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Металіст 1925 працевлаштував бразильського хавбека
#Металіст 1925

Джерело - ФК Металіст 1925.

Півзахисник Металіста 1925 Дерек Фрейтас Рібейро продовжить кар'єру в Шапекоенсе. 

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу. 

Повідомляється, що харків'яни через війну достроково призупинили контракт із 24-річним гравцем. Хавбек виступатиме за команду із бразильської Серії B до 30 червня 2022 року.

У Металісті 1925 Дерек Фрейтас Рібейро виступав із 2019 року. Цього сезону він не зіграв жодного матчу через травму.

Раніше повідомляли, що Шахтар призупинив контракти з гравцями.

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