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ФІФА презентувала маскота чемпіонату світу-2022

Сьогодні 10:56 190 0
Чемпіонат світу відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року
ФІФА презентувала маскота чемпіонату світу-2022
#ФІФА

Джерело - Чемпіон.

ФІФА представила офіційний маскот на церемонії жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу-2022 - ним став Лаїб.

Лаїб представляє національний арабський одяг - довгу білу робу, яка називається кандурою з чорним голка навколо голови.

Чемпіонат світу відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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