ФІФА презентувала маскота чемпіонату світу-2022

ФІФА представила офіційний маскот на церемонії жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу-2022 - ним став Лаїб.

Лаїб представляє національний арабський одяг - довгу білу робу, яка називається кандурою з чорним голка навколо голови.

Чемпіонат світу відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone!



Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/RrEA6iS6t4