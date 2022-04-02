ФІФА презентувала маскота чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.
ФІФА представила офіційний маскот на церемонії жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу-2022 - ним став Лаїб.
Лаїб представляє національний арабський одяг - довгу білу робу, яка називається кандурою з чорним голка навколо голови.
Чемпіонат світу відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022
Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/RrEA6iS6t4