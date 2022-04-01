Каденко: Гравцям Яруду вдалося вирватися з Маріуполя

Президент ПФЛ Олександр Каденко розповів останні новини українських команд Першої та Другої ліг.

"Звичайно, зараз не до футболу. Йде війна, розв’язана агресором – Росією. Проте ми намагаємося тримати руку на пульсі та часто контактуємо з представниками клубів. Дехто ще перебуває на зборі в Туреччині, а ті команди, які повернулися із закордонних зборів, приїхали не в повних складах.

За наявною інформацією, футболістам Яруда з Маріуполя вдалося вирватись з оточеного Маріуполя, і зараз команда дислокується у Запоріжжі.

Щодо перспектив відновлення суперництва під егідою ПФЛ, то ще складно щось прогнозувати. Наразі всі зусилля зосереджені на головному - перемозі України у війні", - сказав Каденко.