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Каденко: Гравцям Яруду вдалося вирватися з Маріуполя

Сьогодні 09:40 143 0
Команда зараз базується в Запоріжжі
Каденко: Гравцям Яруду вдалося вирватися з Маріуполя
#Олександр Каденко, #Яруд

Джерело - sportarena.com.

Президент ПФЛ Олександр Каденко розповів останні новини українських команд Першої та Другої ліг. 

"Звичайно, зараз не до футболу. Йде війна, розв’язана агресором – Росією. Проте ми намагаємося тримати руку на пульсі та часто контактуємо з представниками клубів. Дехто ще перебуває на зборі в Туреччині, а ті команди, які повернулися із закордонних зборів, приїхали не в повних складах. 

За наявною інформацією, футболістам Яруда з Маріуполя вдалося вирватись з оточеного Маріуполя, і зараз команда дислокується у Запоріжжі.

Щодо перспектив відновлення суперництва під егідою ПФЛ, то ще складно щось прогнозувати. Наразі всі зусилля зосереджені на головному - перемозі України у війні", - сказав Каденко.

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