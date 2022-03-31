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Конте - найкращий тренер Серії А-2020/21 за версією колег

Сьогодні 22:21 99 0
Тренери Серії А визначилися із найкращим
Конте - найкращий тренер Серії А-2020/21 за версією колег
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні, #Інтер, #Конте, #Мілан, #Піолі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Тоттенгем

Джерело - сайт Італійської федерації футболу.

Тренери італійської Серії А визнали Антоніо Конте найкращим наставником у сезоні-2020/21.

Про це повідомляє сайт Італійської федерації футболу.

Головний тренер Тоттенгема, який раніше очолював Інтер, отримав приз Золота лава. Він виграв цю нагороду вшосте - найбільше.

Конте посів перше місце у голосуванні, набравши 20 голосів. Другим став головний тренер Мілана Стефано Піолі, який набрав 19 голосів. Третє місце зайняв Джан П'єро Гасперіні, який очолює Аталанту Руслана Маліновського. За нього проголосували 8 разів.

Нагадаємо, Ребров виставив на аукціон свою пам'ятну футболку Тоттенгема.

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