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Дикий: Усі хочуть закінчити УПЛ за спортивним принципом

Сьогодні 19:01 242 0
Виконавчий директор УПЛ розповів про можливе завершення чемпіонату
Дикий: Усі хочуть закінчити УПЛ за спортивним принципом
#Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - FanDay.net.

Клуби УПЛ хочуть завершити чемпіонат за спортивним принципом.

Про це розповів виконавчий директор ліги Євген Дикий.

"Усі хочуть закінчити чемпіонат за спортивним принципом, якщо дозволятиме політична та загальна ситуація в країні. Якщо дограти чемпіонат не вийде, ми зберемося, обговоримо оптимальний варіант та передамо його на затвердження виконавчому комітету УАФ, який ухвалить остаточне рішення", - сказав Дикий.

Нагадаємо, УПЛ шукає фінансову підтримку для українських клубів.

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