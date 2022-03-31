Клуби УПЛ хочуть завершити чемпіонат за спортивним принципом.

Про це розповів виконавчий директор ліги Євген Дикий.

"Усі хочуть закінчити чемпіонат за спортивним принципом, якщо дозволятиме політична та загальна ситуація в країні. Якщо дограти чемпіонат не вийде, ми зберемося, обговоримо оптимальний варіант та передамо його на затвердження виконавчому комітету УАФ, який ухвалить остаточне рішення", - сказав Дикий.