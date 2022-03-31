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Петі назвав найбільшу помилку ПСЖ

Сьогодні 12:27 159 0
Еммануель Петі розкритикував форварда ПСЖ Неймара.
Петі назвав найбільшу помилку ПСЖ
Фото - gettyimages
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - tribuna.com.

Бразильський нападник ПСЖ Неймар розколов клуб.

Про це розповів колишній півзахисник збірної Франції Еммануель Петі.

"Він розколов клуб та два роки перебуває у застої. У ситуаціях віч-на-віч він більше не йде в обіграш. Але з такою зарплатою (36 мільйонів євро чистими за сезон) і з довгостроковим контрактом (до червня 2026 року) позбутися його буде неймовірно важко, а до чемпіонату світу ще чотири місяці.

Найбільшою помилкою ПСЖ було продовження контракту з Неймаром два роки тому. Як можна було продовжити його на 4 роки, якщо він зовсім не допомагає команді? Якби не ця нова угода, він був би вільним агентом цього літа. Це було б свого роду полегшенням для всіх сторін", – сказав Петі.

В поточному сезоні 30-річний бразилець забив 5 голів (1 з пенальті) та зробив 5 асистів у 21 матчі за ПСЖ.

Нагадаємо, Неймар - у символічній збірної туру кваліфікації ЧС-2022.

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