Бразильський нападник ПСЖ Неймар розколов клуб.

Про це розповів колишній півзахисник збірної Франції Еммануель Петі.

"Він розколов клуб та два роки перебуває у застої. У ситуаціях віч-на-віч він більше не йде в обіграш. Але з такою зарплатою (36 мільйонів євро чистими за сезон) і з довгостроковим контрактом (до червня 2026 року) позбутися його буде неймовірно важко, а до чемпіонату світу ще чотири місяці.

Найбільшою помилкою ПСЖ було продовження контракту з Неймаром два роки тому. Як можна було продовжити його на 4 роки, якщо він зовсім не допомагає команді? Якби не ця нова угода, він був би вільним агентом цього літа. Це було б свого роду полегшенням для всіх сторін", – сказав Петі.