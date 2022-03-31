Вацко: Нехай ці пі**ри дивляться чемпіонат Еритреї

Вацко просить УАФ посприяти блокуванню трансляції ЧС-2022 на московії

Джерело - Чемпіон.

Український коментатор Віктор Вацко відреагував на огидний спіч російського ведучого, який побажав провалу збірній Польщі на Мундіалі.

Про це розповів сам коментатор у Facebook.

"В контексті образ збірної Польщі ведучим спортивного каналу, який веде мовлення на території "мєрзкіх тварєй", пропоную нашій УАФ вийти на колег із УЄФА та ФІФА з ініціативою заблокувати права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2022 на території "мєрзкіх тварєй". Нехай ці пі**ри дивляться чемпіонат Еритреї", – написав Вацко.

Раніше російський ведучий назвав збірну Польщі "мерзенними тварюками".