Реал та гравець обсудять майбутнє влітку

Джерело - Marca.

Реал та півзахисник Марко Асенсіо у квітні вирішать питання про продовження співпраці.

Про це повідомляє Marca.

Сторони обговорять, чи буде продовжено контракт, що спливає влітку 2023 року. Для футболіста пріоритетним варіантом є укладання нового договору.

Реал збирається дуже уважно поставитися до фінансової сторони угоди, щоби не переплатити.

Якщо дійти згоди зараз не вдасться і Асенсіо попросить піти, Реал буде готовий продати хавбека влітку, щоб не втрачати його через рік.

Нагадаємо, Мілан цікавиться Азаром та Йовичем.