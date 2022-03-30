Джерело - Marca.
Реал та півзахисник Марко Асенсіо у квітні вирішать питання про продовження співпраці.
Про це повідомляє Marca.
Сторони обговорять, чи буде продовжено контракт, що спливає влітку 2023 року. Для футболіста пріоритетним варіантом є укладання нового договору.
Реал збирається дуже уважно поставитися до фінансової сторони угоди, щоби не переплатити.
Якщо дійти згоди зараз не вдасться і Асенсіо попросить піти, Реал буде готовий продати хавбека влітку, щоб не втрачати його через рік.
Нагадаємо, Мілан цікавиться Азаром та Йовичем.