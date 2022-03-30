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Реал може продати Асенсіо влітку

Вчора 23:16 158 0
Реал та гравець обсудять майбутнє влітку
Реал може продати Асенсіо влітку
Фото: AFP
#Асенсіо, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Реал та півзахисник Марко Асенсіо у квітні вирішать питання про продовження співпраці.

Про це повідомляє Marca.

Сторони обговорять, чи буде продовжено контракт, що спливає влітку 2023 року. Для футболіста пріоритетним варіантом є укладання нового договору.

Реал збирається дуже уважно поставитися до фінансової сторони угоди, щоби не переплатити.

Якщо дійти згоди зараз не вдасться і Асенсіо попросить піти, Реал буде готовий продати хавбека влітку, щоб не втрачати його через рік.

Нагадаємо, Мілан цікавиться Азаром та Йовичем.

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