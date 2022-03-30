Збірна Португалії заслужила вийти на чемпіонат світу-2022 через згуртованність команди.

Про це розповів захисник португальців Пепе.

"Думаю, наша заслуга в тому, що ми ставимо командну роботу вище за якості кожного гравця. У нас дуже скромна команда, я бачив це у матчі з Туреччиною, коли вся лава запасних почала стрибати, святкуючи перший гол. Ця позитивна енергія передавалася всім, і вона увійшла до цієї гри. Саме це призвело до ще одного чемпіонату світу", - сказав Пепе.