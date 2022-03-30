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Пепе: У Португалії – дуже скромна команда

Сьогодні 21:21 135 0
Захисник збірної Португалії розповів про атмосферу в команді
Пепе: У Португалії – дуже скромна команда
#Пепе, #Збірна Португалії з футболу

Джерело - УЄФА.

Збірна Португалії заслужила вийти на чемпіонат світу-2022 через згуртованність команди.

Про це розповів захисник португальців Пепе.

"Думаю, наша заслуга в тому, що ми ставимо командну роботу вище за якості кожного гравця. У нас дуже скромна команда, я бачив це у матчі з Туреччиною, коли вся лава запасних почала стрибати, святкуючи перший гол. Ця позитивна енергія передавалася всім, і вона увійшла до цієї гри. Саме це призвело до ще одного чемпіонату світу", - сказав Пепе.

Нагадаємо, збірні Польщі та Португалії вийшли на чемпіонат світу-2022.

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