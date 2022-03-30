Бельгійський воротар помер у віці 28 років

Бельгійський воротар клубу Серкль Брюгге Мігель Ван Дамм помер у віці 28 років після тривалого захворювання.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Понад п'ять років голкіпер боровся із лейкемією.

"З великим сумом ми повідомляємо, що наш друг і товариш по команді Мігель Ван Дамм вів довгу і несправедливу боротьбу з лейкемією. Бракує слів, щоб описати те, що ми відчуваємо, хоча ми знали, що якийсь час справи йшли не дуже добре.

Сьогодні надзвичайно важкий день у майже 123-річній історії Серкль Брюгге. Наші думки в першу чергу звернені до його дружини Кіани, дочки Камілли, батьків Мігеля, його сестри Франческе, а також до його численних друзів і сім'ї. Мігель, твоя наполегливість і сила в тому, щоб йти вперед - знову і знову, невдача за невдачею – були чудові”, - йдеться у заяві клубу.