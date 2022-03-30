Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 15:52 36454
Максимов: Готовий взяти в руки зброю, мені немає чого втрачати
Сьогодні 14:25 167
Місяць війни: бадмінтоністи на захисті України
Сьогодні 13:36 138
Володимир Кличко: росія навмисно вбиває мирних мешканців та дітей
Сьогодні 13:25 192
Горуна виставив на аукціон медаль Олімпіади, гроші підуть на допомогу армії
Сьогодні 12:55 131
Путін - х*йло: вісім років тому з'явився суперхіт про президента росії
Сьогодні 12:50 3641
Вболівальники збірної Польщі передали привіт рашистам: Ruska kurwa!
Сьогодні 08:24 2682
Збірні Польщі та Португалії вийшли на чемпіонат світу-2022
Вчора 23:42 1211
Збірні Сенегалу та Гани здобули путівки на чемпіонат світу-2022
Вчора 22:55 377
Зінченко може перейти у Вест Гем Ярмоленка
Вчора 19:49 1078
Прямі трансляції

Бельгійський воротар помер у віці 28 років

Сьогодні 14:11 304 0
Голкіпер програв боротьбу тяжкої хвороби
Бельгійський воротар помер у віці 28 років

Джерело - isport.ua.

Бельгійський воротар клубу Серкль Брюгге Мігель Ван Дамм помер у віці 28 років після тривалого захворювання.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Понад п'ять років голкіпер боровся із лейкемією.

"З великим сумом ми повідомляємо, що наш друг і товариш по команді Мігель Ван Дамм вів довгу і несправедливу боротьбу з лейкемією. Бракує слів, щоб описати те, що ми відчуваємо, хоча ми знали, що якийсь час справи йшли не дуже добре.

Сьогодні надзвичайно важкий день у майже 123-річній історії Серкль Брюгге. Наші думки в першу чергу звернені до його дружини Кіани, дочки Камілли, батьків Мігеля, його сестри Франческе, а також до його численних друзів і сім'ї. Мігель, твоя наполегливість і сила в тому, щоб йти вперед - знову і знову, невдача за невдачею – були чудові”, - йдеться у заяві клубу.

Захворювання було діагностовано Ван Дамму у 2016 році. На початку 2019 року він подолав хворобу та повернувся до тренувань, але влітку того ж року вона повернулася.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірні Польщі та Португалії вийшли на чемпіонат світу-2022 Збірні Польщі та Португалії вийшли на чемпіонат світу-2022 1211
В Ірпені окупанти розстріляли дитячого тренера з боксу В Ірпені окупанти розстріляли дитячого тренера з боксу 1601
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 36454
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 59! Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 59! 1533
Путін - х*йло: вісім років тому з'явився суперхіт про президента росії Путін - х*йло: вісім років тому з'явився суперхіт про президента росії 3641
Вболівальники збірної Польщі передали привіт рашистам: Ruska kurwa! Вболівальники збірної Польщі передали привіт рашистам: Ruska kurwa! 2682
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 47255 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 37541
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 92259
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11868
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24458
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 15793 2