Президент Кривбасу: В УПЛ ми ще зіграємо, але спочатку на нас чекає спільна перемога над ворогом

Президент криворізького Кривбасу Костянтин Караманіц виступив з офційною заявою, у якій розповів, як клуб працює в умовах війни України з російськими окупантами.

"Війна продовжується вже другий місяць. Україна героїчно чинить спротив навалі окупантів. Другий місяць життя країни існує в нових реаліях. Як на передовій, так і в тилу.Звичайно, ФК Кривбас допомагає ЗСУ та територіальній обороні фінансово та матеріально.

Але надзвичайні часи потребують нестандартних кроків та рішень. Тому партнери клубу - компанія Рудомайн, бренд одягу Strochka та інші - об’єдналися заради однієї мети - наближенню перемоги України. У Кривому Розі за підтримки ФК Кривбас налагоджується виробництво бронежилетів для захисників нашої держави.

Клуб продає квитки на матчі, які не відбудуться за зрозумілих причин. Гроші ми подвоюємо та використовуємо на допомогу мешканцям міст, які потерпають від варварських дій агресора. Медіа-підрозділ клубу має свій сектор фронту - інформаційний. Кожен день працівники клуба ведуть запеклу боротьбу з фейками та поширюють правду про війну. Клуб підтримує нашу велику футбольну родину клубу - гравців та працівників з їхніми сім’ями, дбає як про першу і жіночу команди, так і про Академію.

Зараз в країні неможливі футбольні змагання, тому клуб подбав про те, щоб футболісти працевлаштувались за кордоном в інших клубах. Вони будуть мати ігрову практику, і частину свого заробітку зможуть перераховувати на допомогу армії. Вихованці нашої Академії не тільки перебувають у безпеці в Іспанії, але й мають можливість набиратись досвіду та вчитися грі в місцевих клубах. Все це сталося завдяки зусиллям "нашого іспанця" Хорхе Лопеса. Жіноча команда має можливість тренуватися на базі ФК Кельн у Німеччині.

Так, ми не розгубилися і змінили траєкторію руху клубу під час війни. Ми не зупинили шлях до вдосконалення майстерності та до спортивних досягнень в складний час. Не маю сумніву, що наші гучні футбольні перемоги попереду. І в УПЛ ми ще зіграємо. Але спочатку на нас чекає спільна перемога над ворогом! І тоді ми знову, як до війни, зустрінемось на нашому стадіоні!", - зазначив Караманіц.