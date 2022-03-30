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Головко: Я думаю, що Україна стає сильною державою

Сьогодні 11:11 42 0
Головко: Я думаю, що Україна стає сильною державою
#Олександр Головко

Джерело - ТК Футбол.

Відомий український тренер Олександр Головко впевнений, що на Україну чекає світле майбутнє.

Про це заявив фахівець.

"Внутрішній дух українців ніхто не зламає. Так, зараз це ціною жертв, але щоденна боротьба - це наше майбутнє. Це майбутнє моїх дітей, онуків, ваших дітей. Наразі українці не зламаються.

Скільки це триватиме? Шкода, що все не від нас залежить. Оборонятися ми вміємо. Потрібно бути об'єктивними - ми воюємо проти дуже великої території. Не говоритиму, що проти великої армії, бо дурнів вистачає з того боку. Вони можуть робити будь-яку нісенітницю, яка принесе ще більше страждань.

Хотілося б, щоб це все швидше закінчилося. Але знову ж таки - я тут сиджу на дивані в теплій кімнаті і не маю права розповідати, як правильно вчинити нашому керівнику.

Я думаю, що Україна стає сильною державою. Це як пологи. Напевно, вони мають бути такі. Так, це довго, це боляче, із втратами та кров'ю, але зараз народжується нація, яка на багато десятиліть буде потужною країною.

Їздимо періодично на блокпости - дивимося, як там хлопці. По можливості допомагаємо фінансово, бо є волонтери. Дуже багато людей, які залежать від нас – вони залишились у місті, не можуть виїхати.

Якщо прийде - у мене немає вагань. Захищатиму свою сім'ю та Україну, яка в мене в серці", - заявив Головко.

Нагадаємо УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

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