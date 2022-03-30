Пятов приєднається до Металіста у Туреччині

Воротар Шахтаря та збірної України Андрій Пятов приєднається до Металіста, який перебуває на тренувальному зборі в Туреччині.

Про це заявив віцепрезидент харків'ян Євген Красніков.

"Ми запрошуємо до себе на тренування хлопців, які перебувають без клубів, особливо збірників. Сьогодні до нас має приїхати Пятов. Ідея запросити збірників на тренування Металіста належить Ярославському.

Ракицький уже тренується з нами. Я його добре знаю, ми зателефонували і ухвалили таке рішення. До того ж він із Кучером грав багато років у центрі захисту Шахтаря, вони друзі", - сказав Красніков.