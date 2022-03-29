Лідерами в боротьбі за тренерське крісло МЮ є Ерік тен Хаг і Маурісіо Почеттіно

Джерело - подкаст Here we go.

Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового головного тренера.

Про це стало відомо у подкасті Фабріціо Романо.

Співбесіда з тренером Аякса Еріком тен Хагом відбулася добре, в обох сторін залишилося приємне враження від спілкування. Наразі 52-річний фахівець чекає, яке рішення ухвалить МЮ.

Від роботи з Юнайтед відмовиться Луїс Енріке. Він не хоче створювати проблеми для збірної Іспанії перед ЧС-2022 та має намір повністю зосередитися на роботі з національною командою.

Тренер Севільї Хулен Лопетегі завжди входив у шорт-лист Манчестер Юнайтед, але ніколи не був фаворитом у боротьбі за цю посаду.

Зараз лідерами є Ерік тен Хаг і Маурісіо Почеттіно, який працює в ПСЖ.

Раніше Руні заявив, що хоче очолити Манчестер Юнайтед.