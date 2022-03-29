Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 15:52 36247
У Маріуполі загинув екскапітан збірної України
Сьогодні 11:57 1342
Міжнародний союз біатлоністів призупинив діяльність федерацій білорусі та росії
Сьогодні 11:24 272
Олександр Усик та Parimatch виставили на аукціон рукавички з автографом боксера для допомоги українцям
Сьогодні 09:54 440
Збірна Португалії зіграє з Північною Македонією, Польща - зі Швецією. Розклад фінальних матчів плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 09:26 477
УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА
Вчора 23:48 971
Таврія припинила своє існування
Вчора 23:03 1258
Костюк: Вчимо й переходимо на рідну мову, щоб раптово не стати «соотєчествєнніком»
Вчора 21:39 1013
Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою
Вчора 19:17 1141
Українські фігуристи підтримали відсторонення Шаботової зі складу збірної України
Вчора 13:12 992
Прямі трансляції

Енріке відмовить Манчестер Юнайтед через збірну Іспанії

Сьогодні 20:00 206 0
Лідерами в боротьбі за тренерське крісло МЮ є Ерік тен Хаг і Маурісіо Почеттіно
Енріке відмовить Манчестер Юнайтед через збірну Іспанії
#Аякс, #Енріке, #Ерік тен Хаг, #Лопетегі, #Манчестер Юнайтед, #Почеттіно, #ПСЖ, #Севілья, #Збірна Іспанії з футболу

Джерело - подкаст Here we go.

Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового головного тренера.

Про це стало відомо у подкасті Фабріціо Романо.

Співбесіда з тренером Аякса Еріком тен Хагом відбулася добре, в обох сторін залишилося приємне враження від спілкування. Наразі 52-річний фахівець чекає, яке рішення ухвалить МЮ.

Від роботи з Юнайтед відмовиться Луїс Енріке. Він не хоче створювати проблеми для збірної Іспанії перед ЧС-2022 та має намір повністю зосередитися на роботі з національною командою.

Тренер Севільї Хулен Лопетегі завжди входив у шорт-лист Манчестер Юнайтед, але ніколи не був фаворитом у боротьбі за цю посаду.

Зараз лідерами є Ерік тен Хаг і Маурісіо Почеттіно, який працює в ПСЖ.

Раніше Руні заявив, що хоче очолити Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо U-19 розгромило Рапід U-19 у контрольному поєдинку Динамо U-19 розгромило Рапід U-19 у контрольному поєдинку 1207
У Маріуполі загинув екскапітан збірної України У Маріуполі загинув екскапітан збірної України 1342
УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА 971
Таврія припинила своє існування Таврія припинила своє існування 1258
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 36247
Шинкаренко: Мама сказала, що це наші нацики стріляють у нашу армію Шинкаренко: Мама сказала, що це наші нацики стріляють у нашу армію 1822
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 238015
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8091
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3992
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19299
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2762 2
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 23905