Джерело - подкаст Here we go.
Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового головного тренера.
Про це стало відомо у подкасті Фабріціо Романо.
Співбесіда з тренером Аякса Еріком тен Хагом відбулася добре, в обох сторін залишилося приємне враження від спілкування. Наразі 52-річний фахівець чекає, яке рішення ухвалить МЮ.
Від роботи з Юнайтед відмовиться Луїс Енріке. Він не хоче створювати проблеми для збірної Іспанії перед ЧС-2022 та має намір повністю зосередитися на роботі з національною командою.
Тренер Севільї Хулен Лопетегі завжди входив у шорт-лист Манчестер Юнайтед, але ніколи не був фаворитом у боротьбі за цю посаду.
Зараз лідерами є Ерік тен Хаг і Маурісіо Почеттіно, який працює в ПСЖ.
Раніше Руні заявив, що хоче очолити Манчестер Юнайтед.