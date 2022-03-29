Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 15:52 36075
У Маріуполі загинув екскапітан збірної України
Сьогодні 11:57 772
Міжнародний союз біатлоністів призупинив діяльність федерацій білорусі та росії
Сьогодні 11:24 213
Олександр Усик та Parimatch виставили на аукціон рукавички з автографом боксера для допомоги українцям
Сьогодні 09:54 357
Збірна Португалії зіграє з Північною Македонією, Польща - зі Швецією. Розклад фінальних матчів плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 09:26 335
УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА
Вчора 23:48 892
Таврія припинила своє існування
Вчора 23:03 982
Костюк: Вчимо й переходимо на рідну мову, щоб раптово не стати «соотєчествєнніком»
Вчора 21:39 934
Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою
Вчора 19:17 996
Українські фігуристи підтримали відсторонення Шаботової зі складу збірної України
Вчора 13:12 926
Прямі трансляції

Президент ПСЖ Аль-Хелаїфі: Усі проти Суперліги, її не існує

Сьогодні 16:49 59 0
Функціонер розповів про проєкт Суперліги
Президент ПСЖ Аль-Хелаїфі: Усі проти Суперліги, її не існує
#Аль-Хелаїфі, #ПСЖ, #Суперліга

Джерело - RTÉ.

Проєкт європейської Суперліги не зможе відродитися.

Про це заявив президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

"Щодо псевдо-Суперліги, її не існує. Ні першої версії, ні другої. Все проти неї – уболівальники, медіа, великі та маленькі клуби. Лише три команди - за", - заявив Аль-Хелаїфі.

  Актуально: Асоціація європейських клубів пожертвувала 1 млн євро для України

"Найдивніше те, що ці клуби зараз із задоволенням грають у турнірах УЄФА. Вони із задоволенням беруть участь у найсильніших турнірах. Я не думаю, що зараз вони мають спосіб відродити Суперлігу, тому що ми тут згуртовані".

  росія веде війну проти України

"Ми працюємо над розвитком нашого потенціалу і над тим, чого можемо досягти у 2022 році. Одна з цілей – підвищення цінності турнірів УЄФА, що доведе, що ці три клуби неправі, а ми ставатимемо все сильнішими і сильнішими", - сказав президент ПСЖ.

Коментарі ()
Популярне зараз
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 36075
Абрамович та українці мали симптоми отруєння після переговорів з Росією Абрамович та українці мали симптоми отруєння після переговорів з Росією 4312
Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою 996
Шинкаренко: Мама сказала, що це наші нацики стріляють у нашу армію Шинкаренко: Мама сказала, що це наші нацики стріляють у нашу армію 1025
Динамо U-19 розгромило Рапід U-19 у контрольному поєдинку Динамо U-19 розгромило Рапід U-19 у контрольному поєдинку 1000
Казахський боксер Ракумов вийшов на бій з прапором України та назвав Путіна вбивцею Казахський боксер Ракумов вийшов на бій з прапором України та назвав Путіна вбивцею 994
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12051
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3811 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5577
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 238008
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21619 1
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8089