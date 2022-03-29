Президент ПСЖ Аль-Хелаїфі: Усі проти Суперліги, її не існує

Джерело - RTÉ.
Проєкт європейської Суперліги не зможе відродитися.
Про це заявив президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.
"Щодо псевдо-Суперліги, її не існує. Ні першої версії, ні другої. Все проти неї – уболівальники, медіа, великі та маленькі клуби. Лише три команди - за", - заявив Аль-Хелаїфі.
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"Найдивніше те, що ці клуби зараз із задоволенням грають у турнірах УЄФА. Вони із задоволенням беруть участь у найсильніших турнірах. Я не думаю, що зараз вони мають спосіб відродити Суперлігу, тому що ми тут згуртовані".
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"Ми працюємо над розвитком нашого потенціалу і над тим, чого можемо досягти у 2022 році. Одна з цілей – підвищення цінності турнірів УЄФА, що доведе, що ці три клуби неправі, а ми ставатимемо все сильнішими і сильнішими", - сказав президент ПСЖ.