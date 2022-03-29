Кривбас продовжив благодійну акцію для гуманітарної допомоги

Джерело - Чемпіон.
Клуб Першої ліги Кривбас продовжив благодійну акцію з продажу квитків на березневі домашні матчі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
31 березня Кривбас мав зіграти проти Альянса, проте зустріч не відбудеться через російсько-українську війну.
Наразі спільними зусиллями зібрано 72 500 гривень. Клуб планує подолати позначку в 100 тисяч гривень.
Усю виручку від продажу квитків на ці матчі клуб подвоїть та відправить на гуманітарну допомогу мешканцям Сум, які зараз перебувають під ворожими обстрілами.