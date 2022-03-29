Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 18:18 35936
У Маріуполі загинув екскапітан збірної України
Сьогодні 11:57 432
Міжнародний союз біатлоністів призупинив діяльність федерацій білорусі та росії
Сьогодні 11:24 137
Олександр Усик та Parimatch виставили на аукціон рукавички з автографом боксера для допомоги українцям
Сьогодні 09:54 253
Збірна Португалії зіграє з Північною Македонією, Польща - зі Швецією. Розклад фінальних матчів плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 09:26 257
УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА
Вчора 23:48 856
Таврія припинила своє існування
Вчора 23:03 930
Костюк: Вчимо й переходимо на рідну мову, щоб раптово не стати «соотєчествєнніком»
Вчора 21:39 884
Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою
Вчора 19:17 906
Українські фігуристи підтримали відсторонення Шаботової зі складу збірної України
Вчора 13:12 896
Прямі трансляції

Кривбас продовжив благодійну акцію для гуманітарної допомоги

Сьогодні 10:40 174 0
Клуб продає квитки на матчі, які не відбудуться
Кривбас продовжив благодійну акцію для гуманітарної допомоги
#Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Клуб Першої ліги Кривбас продовжив благодійну акцію з продажу квитків на березневі домашні матчі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31 березня Кривбас мав зіграти проти Альянса, проте зустріч не відбудеться через російсько-українську війну.

Наразі спільними зусиллями зібрано 72 500 гривень. Клуб планує подолати позначку в 100 тисяч гривень.

Усю виручку від продажу квитків на ці матчі клуб подвоїть та відправить на гуманітарну допомогу мешканцям Сум, які зараз перебувають під ворожими обстрілами.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відома причина смерті ексфутболіста Шахтаря Бахарева Стала відома причина смерті ексфутболіста Шахтаря Бахарева 1736
Таврія припинила своє існування Таврія припинила своє існування 930
Казахський боксер Ракумов вийшов на бій з прапором України та назвав Путіна вбивцею Казахський боксер Ракумов вийшов на бій з прапором України та назвав Путіна вбивцею 956
Абрамович та українці мали симптоми отруєння після переговорів з Росією Абрамович та українці мали симптоми отруєння після переговорів з Росією 3132
Шуфрич пояснив мовчання Сьоміна та Газаєва про війну в Україні Шуфрич пояснив мовчання Сьоміна та Газаєва про війну в Україні 2633
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 35936
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 238001
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 11917
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7268 5
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6543
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182252
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16508