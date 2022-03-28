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УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА

Вчора 23:48 216 0
Азія та Африка – за призупинення членства
УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА
#ФІФА, #КОНМЕБОЛ, #УЄФА

Джерело - Матч ТВ.

ФІФА розгляне питання статусу рфс на найближчому засіданні конгресу.

Про це повідомляє Матч ТВ.

У Міжнародній федерації футболу вирішують, чи варто призупинити членство російського футбольного союзу, чи виключити його з організації.

До призупинення членства росії схиляються президент ФІФА Джанні Інфантіно, а також Азіатська та Африканська конфедерації футболу.

За виключення можуть виступити УЄФА та КОНМЕБОЛ.

Різницю між двома покараннями – у значно складнішому процесі відновлення федерації у разі виключення. Заборона на міжнародні матчі та трансфери матиме силу в обох випадках.

Наразі ніхто з представників рфс на конгрес ФІФА не акредитований.

Раніше CAS відмовив збірній росії у перенесенні стикової гри з Польщею.

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