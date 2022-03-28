УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА

Джерело - Матч ТВ.
ФІФА розгляне питання статусу рфс на найближчому засіданні конгресу.
Про це повідомляє Матч ТВ.
У Міжнародній федерації футболу вирішують, чи варто призупинити членство російського футбольного союзу, чи виключити його з організації.
До призупинення членства росії схиляються президент ФІФА Джанні Інфантіно, а також Азіатська та Африканська конфедерації футболу.
За виключення можуть виступити УЄФА та КОНМЕБОЛ.
Різницю між двома покараннями – у значно складнішому процесі відновлення федерації у разі виключення. Заборона на міжнародні матчі та трансфери матиме силу в обох випадках.
Наразі ніхто з представників рфс на конгрес ФІФА не акредитований.
Раніше CAS відмовив збірній росії у перенесенні стикової гри з Польщею.