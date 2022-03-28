Ван Гал про МЮ: Тен Хагу краще перейти у футбольний клуб

Головному тренер Аякса Еріку тен Хагу не слід переходити в Манчестер Юнайтед.

Про це заявив екснаставник МЮ Луї ван Гал.

"Я вважаю Еріка тен Хага чудовим тренером, він уже підтвердив це кілька разів. А хороший тренер - це завжди чудово для Манчестер Юнайтед. Але МЮ – це комерційний клуб, там тренеру важко ухвалювати рішення. Краще перейти у футбольний клуб", - заявив фахівець.