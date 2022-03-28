Ван Гал про МЮ: Тен Хагу краще перейти у футбольний клуб

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Головному тренер Аякса Еріку тен Хагу не слід переходити в Манчестер Юнайтед.
Про це заявив екснаставник МЮ Луї ван Гал.
"Я вважаю Еріка тен Хага чудовим тренером, він уже підтвердив це кілька разів. А хороший тренер - це завжди чудово для Манчестер Юнайтед. Але МЮ – це комерційний клуб, там тренеру важко ухвалювати рішення. Краще перейти у футбольний клуб", - заявив фахівець.
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"Не збираюся наставляти тен Хага, він може зателефонувати мені за бажання. Але вибрати йому варто футбольний клуб, не комерційний", - сказав ван Гал.
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