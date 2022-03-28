Луческу: Хотів би закінчити сезон на полі

Головний тренер Динамо Мірча Луческу хотів в би дограти сезон до кінця попри повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Про це розповів сам румунський фахівець у коментарі The Guardian.

"Знаю, що багато хто назве це морально неправильним, коли люди б'ються на війні, а інші грають у футбол. Проте кожна людина повинна битися власним шляхом. Вони мають витискати максимум, щоб допомогти тим, хто вдома. Виступи на футбольному полі можуть надихнути багатьох.

Я б хотів закінчити сезон на полі, але це складно зараз. Уявіть просто: "Шахтар" втратив більше десяти гравців, оскільки південноамериканці повернулися додому. Зараз не стоїть питання протистояння [між Динамо та Шахтарем], ми одне ціле. Ми тримаємося разом і намагаємося допомогти, наскільки це можливо. Це єдина моя мета. Я вже проходив через це, коли працював у Шахтарі у 2014 році", - відзначив Луческу.