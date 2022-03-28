Головне
У будинку Усика оселилися російські окупанти
Вчора 15:03 9981
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 11:19 35599
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу
Вчора 23:54 2635 1
Калініна вийшла у четверте коло турніру WTA у Маямі
Вчора 22:25 599 1
У Маріуполі загинув чемпіон світу з кікбоксингу
Вчора 20:38 840
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими
Вчора 18:43 1520
Литвиненко виграла золото Кубка Європи з дзюдо
Вчора 16:30 574
Вірт: Батько Тимощука в теробороні Луцька
Вчора 13:39 1260
Яремчук: Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців
Вчора 09:55 504
Терлюга: Буду захищати гідність України на міжнародній арені
26.03.2022 23:52 639
Прямі трансляції

Луческу: Хотів би закінчити сезон на полі

Сьогодні 15:11 135 0
Луческу: Хотів би закінчити сезон на полі
Луческу: Хотів би закінчити сезон на полі
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - suspilne.media.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу хотів в би дограти сезон до кінця попри повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Про це розповів сам румунський фахівець у коментарі The Guardian.

"Знаю, що багато хто назве це морально неправильним, коли люди б'ються на війні, а інші грають у футбол. Проте кожна людина повинна битися власним шляхом. Вони мають витискати максимум, щоб допомогти тим, хто вдома. Виступи на футбольному полі можуть надихнути багатьох.

Я б хотів закінчити сезон на полі, але це складно зараз. Уявіть просто: "Шахтар" втратив більше десяти гравців, оскільки південноамериканці повернулися додому. Зараз не стоїть питання протистояння [між Динамо та Шахтарем], ми одне ціле. Ми тримаємося разом і намагаємося допомогти, наскільки це можливо. Це єдина моя мета. Я вже проходив через це, коли працював у Шахтарі у 2014 році", - відзначив Луческу.

Раніше Металіст підписав ексворотаря Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 35599
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу 2635 1
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими 1520
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження 3679
Металіст підписав ексворотаря Динамо Металіст підписав ексворотаря Динамо 1262
Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? 1976
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71488 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19500 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5570
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13450
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 39913
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16498