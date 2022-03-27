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Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу

Вчора 23:54 131 0
У французькому Монпельє завершився чемпіонат світу з фігурного катання
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу

Джерело - suspilne.media.

Максиму Нікітіну та Олександрі Назаровій довелося забрати уривок з пісні через заборону Міжнародного ковзанярського союзу.

Про це розповіла сам фігуристка у коментарі Суспільне Спорт.

"За правилами Міжнародного ковзанярського союзу (ISU), вони не допустили шматок зі словами Володимира Зеленського. Нічого в ньому такого не було. Там були слова про те, що ми будемо боротися і захищатимемо свою землю, якою б не була ц

Так, нам надійшов лист про те, що ISU проконсультувалися з юристами, які знайшли у цьому пропаганду. У них навіть були питання до другої частини “Ой у лузі червона калина”. Це все відбувалося в ніч перед виступом. Ми дізналися про це о 10 годині вечора і були на зв’язку.

Вже після нашого виступу, наскільки мені відомо, наша Федерація відправила листи до ISU. Для того, аби отримати пояснення, що саме в словах – ми будемо боротися і ми сильна нація – було не так і де там є пропаганда. Звичайно, ми розуміємо, що це спорт і ми розуміємо, де саме ми знаходимось. Але там не було жодних закликів, це був заклик до об’єднання, без будь-яких погроз. Це було більше звернення до нашого народу. Якщо чесно це й нас підбадьорювало, коли ми катались", – сказала Назарова.

Нагадаємо, українські фігуристи застерегли світ від російського фашизму.

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