Кучерявий приніс Келті Хартс чемпіонський титул

Джерело - Чемпіон.
Український хавбек Максим Кучерявий забив перший гол за Кельті Хартс.
Українець вийшов з лави запасних на 68-й хвилині, а на 84-й забив єдиний гол у зустрічі. Цей м’яч став першим для Кучерявого у складі Келти Хартс. Команда після цього забезпечила перемогу в лізі та вихід до 3-го дивізіону.
Для 19-річного українця це був 8-й матч за Кельти Хартс, раніше він відзначився одним асистом.
Чемпіонат Шотландії
Ліга 2, 26 березня
Келті Хартс – Стенхаусм’юїр 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 84 Кучерявий