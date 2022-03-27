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Кучерявий приніс Келті Хартс чемпіонський титул

Сьогодні 16:55 168 0
19-річний Максим Кучерявий став автором голу, що приніс Келті Хартс золоті медалі четвертого за силою шотландського дивізіону
Кучерявий приніс Келті Хартс чемпіонський титул
#Максим Кучерявий

Джерело - Чемпіон.

Український хавбек Максим Кучерявий забив перший гол за Кельті Хартс.

Українець вийшов з лави запасних на 68-й хвилині, а на 84-й забив єдиний гол у зустрічі. Цей м’яч став першим для Кучерявого у складі Келти Хартс. Команда після цього забезпечила перемогу в лізі та вихід до 3-го дивізіону.

Для 19-річного українця це був 8-й матч за Кельти Хартс, раніше він відзначився одним асистом. 

Чемпіонат Шотландії

Ліга 2, 26 березня

Келті Хартс – Стенхаусм’юїр 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 84 Кучерявий

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