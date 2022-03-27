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Ібрагімович: Золотий м'яч - політизована нагорода

Сьогодні 16:44 174 0
Ібрагімович прокоментував своє ставлення до нагороди золотий м'яч
Ібрагімович: Золотий м'яч - політизована нагорода
Фото - gettyimages
#Золотий м'яч, #Златан Ібрагімович, #Мілан

Джерело - isport.ua.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович скептично віднісся до нагороди найкращого гравця світу за версією французького журналу France Football.

Про це розповів сам футболіст.

"Золотий м'яч? Ці нагороди мають політичний характер. Їм потрібен містер Досконалість. Якщо ви кажете те, що думаєте і хочете, у вас не буде цих нагород. Дуже легко віддати її комусь, хто є містером Хороший хлопець. Для мене це нічого не змінює. Це не робить мене краще чи гірше”, - відзначив Ібрагімович.

Нагадаємо, Мілан хоче продовжити контракт з Ібрагімовичем.

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