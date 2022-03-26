Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу не проштовхувала ініціативи надати "синьо-жовтій" збірній право виступити на ЧС-2022 без участі в стикових матчах відбору.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков.

Таку ідею дійсно обговорювали в кулуарах ФІФА, але до серйозних планів справа не дійшла.

За інформацією джерела, УАФ не підтримала цю ініціативу.

Раніше повідомлялося, що збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі.

Нагадаємо, Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022.