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УАФ відмовилась від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022

Сьогодні 18:30 427 0
УАФ відмовилась від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022
#Українська асоціація футболу (УАФ), #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу не проштовхувала ініціативи надати "синьо-жовтій" збірній право виступити на ЧС-2022 без участі в стикових матчах відбору.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков.

Таку ідею дійсно обговорювали в кулуарах ФІФА, але до серйозних планів справа не дійшла.

За інформацією джерела, УАФ не підтримала цю ініціативу.

Раніше повідомлялося, що збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі.

Нагадаємо, Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022.

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