Джерело - Чемпіон.
Українська асоціація футболу не проштовхувала ініціативи надати "синьо-жовтій" збірній право виступити на ЧС-2022 без участі в стикових матчах відбору.
Про це розповів журналіст Сергій Болотніков.
Таку ідею дійсно обговорювали в кулуарах ФІФА, але до серйозних планів справа не дійшла.
За інформацією джерела, УАФ не підтримала цю ініціативу.
Раніше повідомлялося, що збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі.
Нагадаємо, Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022.