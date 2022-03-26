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Мессі: Після ЧС-2022 мені доведеться багато чого переосмислити

Сьогодні 14:50 194 0
Аргентинець прокоментував перемогу над Венесуелі
Мессі: Після ЧС-2022 мені доведеться багато чого переосмислити
#Ліонель Мессі, #Збірна Аргентини з футболу

Джерело - Marca.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі щасливий у національній команді.

Про це він розповів після матчу з Венесуелою (3:0).

"Я думаю про те, що чекає на нас зараз, а це матч з Еквадором. Після чемпіонату світу мені доведеться багато чого переосмислити. Все залежить від того, добре чи погано він пройде. Давайте сподіватися, що все складеться якнайкраще".

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"Я дуже довго був щасливий тут, ще до перемоги у Кубку Америки. Люди демонструють мені своє кохання, і я вдячний їм. Тут все складається само собою, мені легше на полі і поза ним", – сказав Мессі.

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