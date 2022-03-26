Цітаішвілі - про трансфер: Нічого не знаю, поки я в збірній

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі може покинути київський клуб.

Про це грузинський гравець розповів каналам Футбол 1/2/3.

"Коли розпочалася війна, я виїхав до Грузії до своєї родини. Готувався та підтримував форму разом з Динамо Тбілісі та був викликаний у збірну, зараз перебуваю в Боснії. Про те, що пишуть, я нічого не знаю. Конкретно, як буде далі, вирішиться найближчими днями, поки я в збірній, - сказав Цітаішвілі.