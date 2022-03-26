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Цітаішвілі - про трансфер: Нічого не знаю, поки я в збірній

Сьогодні 14:16 228 0
Вінгер Динамо може покинути київський клуб
Цітаішвілі - про трансфер: Нічого не знаю, поки я в збірній
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Георгій Цітаішвілі, #Чорноморець

Джерело - Футбол 1/2/3.

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі може покинути київський клуб.

Про це грузинський гравець розповів каналам Футбол 1/2/3.

"Коли розпочалася війна, я виїхав до Грузії до своєї родини. Готувався та підтримував форму разом з Динамо Тбілісі та був викликаний у збірну, зараз перебуваю в Боснії. Про те, що пишуть, я нічого не знаю. Конкретно, як буде далі, вирішиться найближчими днями, поки я в збірній, - сказав Цітаішвілі.

Повідомлялося, що Суркіс готовий продати Цітаішвілі Ференцварошу.

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