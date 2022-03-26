Джерело - FanDay.net.
Українська Прем'єр-ліга відправила фінансову допомогу українській армії.
Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.
"Ми спілкуємося з усіма провідними європейськими лігами щодо надання нашій країні гуманітарної допомоги. Крім того, займаємось питаннями, щоб вони забезпечили на своїй території спортивні табори для наших діток", - заявив функціонер.
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"Наразі УПЛ налагодила тісне співробітництво з італійською Серією А, куди найближчими днями буде направлена група дітей – вихованців дитячих футбольних шкіл клубів УПЛ".
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"Зараз УПЛ активно працює над організацією виїзду юних футболістів до Туреччини, на бази клубів Суперліги. Чекаємо на відповідь від АПЛ, яка також виявила бажання прийняти у себе українські футбольні академії. Після телефонної розмови з віце-президентом Ла Ліги до нас уже їде гуманітарна допомога".
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"Наступного тижня очікуємо на медичні препарати зі Швейцарії, які будуть передані на потреби військового госпіталю. Окрім цього, УПЛ закупила партію бронежилетів та касок, відправила фінансову допомогу ЗСУ", - сказав Дикий.