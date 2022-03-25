Суркіс поставив крапку в історії з вивезенням 17 млн доларів

Григорій та Ігор Суркіси надали документи, які ставлять крапку у скандалі з вивозом 17 млн доларів готівки.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

"Повідомляємо, що оприлюднена 21 березня інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом готівкових коштів не відповідає дійсності та є брехнею.

Сьогодні українськими та угорськими юристами родини Суркіс отримано офіційну відповідь митних органів Угорщини з підтвердженням, що "готівкові" звинувачення на адресу родини Суркіс були брехливими (копії додаються)", – йдеться у повідомленні.