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Суркіс поставив крапку в історії з вивезенням 17 млн доларів

Сьогодні 18:55 990 0
Суркіси не вивозили коштів з України
Суркіс поставив крапку в історії з вивезенням 17 млн доларів
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Григорій та Ігор Суркіси надали документи, які ставлять крапку у скандалі з вивозом 17 млн доларів готівки.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

"Повідомляємо, що оприлюднена 21 березня інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом готівкових коштів не відповідає дійсності та є брехнею.

Сьогодні українськими та угорськими юристами родини Суркіс отримано офіційну відповідь митних органів Угорщини з підтвердженням, що "готівкові" звинувачення на адресу родини Суркіс були брехливими (копії додаються)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДБР розслідує виїзд Суркісів з України.

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