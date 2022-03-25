Кучер: Металіст залишився у Туреччині

Металіст через військове вторгнення росії вимушено продовжив збори у Туреччині.

Про це розповів головний тренер харківського клубу Олександр Кучер.

"Команда залишилася у Туреччині, благо президент нашого клубу Олександр Владиленович Ярославський профінансував продовження зборів. До багатьох хлопців приїхали сім'ї, ми живемо у відмінних умовах та маємо все необхідне для якісної роботи.

Гравці щодня тренуються, до того ж провели два контрольні матчі. 12 березня ми з рахунком 2:1 обіграли чинного чемпіона Фінляндії ХІК (голами відзначилися Едуард Сарапій та Євген Подлепенец), а вчора, 24 березня, розгромили шведський Рузенгард — 6:1 (дублі оформили Євген Подлепенец та Руслан Фомин, по голу на рахунку Єгора Картушова та Володимира Танчика). Тримаємо наших футболістів у формі", - розповів Кучер.