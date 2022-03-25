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Кучер: Металіст залишився у Туреччині

Сьогодні 17:15 113 0
Олександр Кучер прокоментував місце перебування команди
Кучер: Металіст залишився у Туреччині
#Кучер, #Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - metalist.ua.

Металіст через військове вторгнення росії вимушено продовжив збори у Туреччині.

Про це розповів головний тренер харківського клубу Олександр Кучер.

"Команда залишилася у Туреччині, благо президент нашого клубу Олександр Владиленович Ярославський профінансував продовження зборів. До багатьох хлопців приїхали сім'ї, ми живемо у відмінних умовах та маємо все необхідне для якісної роботи.

Гравці щодня тренуються, до того ж провели два контрольні матчі. 12 березня ми з рахунком 2:1 обіграли чинного чемпіона Фінляндії ХІК (голами відзначилися Едуард Сарапій та Євген Подлепенец), а вчора, 24 березня, розгромили шведський Рузенгард — 6:1 (дублі оформили Євген Подлепенец та Руслан Фомин, по голу на рахунку Єгора Картушова та Володимира Танчика). Тримаємо наших футболістів у формі", - розповів Кучер.

Нагадаємо, голкіпер Металіста перейде у турецький клуб.

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