Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 20:46 33607
Торрес рекомендував Барселоні підписати Зінченка
Сьогодні 13:55 94
Кличко: Російська армія бореться за гроші, а українські воїни - за свободу, за дітей
Сьогодні 13:39 84
Каспаров: Перемога України означатиме крах путінського режиму
Сьогодні 13:16 128
Португалія перемогла Туреччину, Північна Македонія вибила Італію. Результати плей-оф кваліфікації на ЧС-2022
Сьогодні 00:18 1572
Україна запропонувала Великій Британії подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу
Вчора 20:15 877
Усик ухвалив рішення щодо бою з Джошуа - Гірн
Вчора 19:43 5053
Євро-2028 має відбутися в Україні - Джонсон
Вчора 17:14 642
Українські військові витерли ноги об футболку Тимощука
Вчора 16:27 2407
Голкіпер Металіста перейде у турецький клуб
Вчора 16:10 578
Прямі трансляції

Пятов: Мужність, єдність, честь, свобода - це у нас у ДНК

Сьогодні 14:11 49 0
Український воротар упевнений у перемозі над російським окупантом
Пятов: Мужність, єдність, честь, свобода - це у нас у ДНК
#Андрій Пятов

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної України та Шахтаря Андрій Пятов висловився стосовно вторгнення росії в Україну.

"Місяць пройшов... Не віриться...

Сьогодні багато хто розказує свою історію. Як почули перші вибухи, як рятувалися, як переживають.

Моя родина у якомусь сенсі пережила дежавю, адже не вперше довелось рятувати дітей від війни. До цього неможливо звикнути...

Наша країна показала якості, завдяки яким ми не дозволили статися так званому бліцкригу, який запланував ворог. Якості, невідомі ворогу. Мужність, єдність, честь, свобода. Ці якості викарбувані у нас в ДНК. Їх не забрати й не зламати.

Ми вистоїмо, впевнений", - зазначив Пятов.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Андрей Пятов (@piat30)

Коментарі ()
Популярне зараз
Початок легенди. Олімпійське золото Володимира Кличка в Атланті Початок легенди. Олімпійське золото Володимира Кличка в Атланті 6959
Росія вимагає у ФІФА та УЄФА грошей на розвиток футболу Росія вимагає у ФІФА та УЄФА грошей на розвиток футболу 1710
Суркіс відреагував на вивезення 17 млн доларів з України Суркіс відреагував на вивезення 17 млн доларів з України 1628
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 33607
Українські військові витерли ноги об футболку Тимощука Українські військові витерли ноги об футболку Тимощука 2407
Усик ухвалив рішення щодо бою з Джошуа - Гірн Усик ухвалив рішення щодо бою з Джошуа - Гірн 5053
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23470
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 78680
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2727 2
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 12315 5
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 10973 2
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24346