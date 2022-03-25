Пятов: Мужність, єдність, честь, свобода - це у нас у ДНК

Воротар збірної України та Шахтаря Андрій Пятов висловився стосовно вторгнення росії в Україну.

"Місяць пройшов... Не віриться...

Сьогодні багато хто розказує свою історію. Як почули перші вибухи, як рятувалися, як переживають.

Моя родина у якомусь сенсі пережила дежавю, адже не вперше довелось рятувати дітей від війни. До цього неможливо звикнути...

Наша країна показала якості, завдяки яким ми не дозволили статися так званому бліцкригу, який запланував ворог. Якості, невідомі ворогу. Мужність, єдність, честь, свобода. Ці якості викарбувані у нас в ДНК. Їх не забрати й не зламати.

Ми вистоїмо, впевнений", - зазначив Пятов.