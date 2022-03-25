Срна: Багато хто хоче використати війну в Україні у своїх інтересах

Директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна висловився з приводу неможливості переходів футболістів з України до деяких ТОП-ліг континенту, незважаючи на дозвіл від ФІФА та УЄФА здійснювати подібні трансфери.

"УЄФА та ФІФА захищають нас, але Англія не відчинила трансферне вікно для реєстрації гравців, Італія та Німеччина - також. Це не спосіб допомогти українським гравцям. До сьогоднішнього дня допомагали лише УЄФА та ФІФА, Англія не допомагала. Який сенс відкривати трансферне вікно, якщо деякі асоціації та ліги, зокрема Прем'єр-ліга, не дозволяють реєструвати гравців? Це не має жодного сенсу. Це не та допомога, яка нам потрібна, вона марна. Важливо не просто говорити, хтось має робити щось конкретне, аби допомогти українському футболу та його гравцям. УЄФА та ФІФА роблять це, але на цей час я не бачу конкретних речей від Італії, Німеччини чи англійської Прем'єр-ліги.

У нас багато агентів, які хочуть скористатися ситуацією, щоб безкоштовно забрати гравців із клубу, вони хочуть використати цю війну у своїх інтересах. Зрештою, їм це не вдасться, бо до 30 червня нас захищають УЄФА та ФІФА, і крок за кроком усе буде добре, і буде мир, але я просто хочу сказати, що, на жаль, нині є багато людей, котрі хочуть скористатися цією ситуацією та взяти наших гравців безкоштовно. Це не по-людськи, це непрофесійно, але ми знайдемо спосіб перемогти їх.

Росія подала заявку на проведення фінальної частини Євро-2028? Не можу повірити, що вони просили про це. Тільки через війну в Україні вони всі повинні сісти до в'язниці. Вони, мабуть, жартують, вони не у своєму розумі, вони живуть у своєму світі, вони так довго жили у своєму світі, а не разом із нами", - заявив Срна.