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Ювентус хоче знизити вартість Морати

Вчора 22:41 227 0
Мората може залишитися у Ювентусі
Ювентус хоче знизити вартість Морати
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Мората, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Ювентус розглядає можливість викупу нападника Альваро Морати і веде перемовини з Атлетіко.

Про це повідомляє AS.

Туринці мають право викупу Морати за 35 млн євро, але хочуть добитися від Атлетіко зниження вартості гравця. Ювентус готовий запропонувати за іспанського форварда 15 млн євро, після того, як вже заплатив 20 млн євро за два сезони оренди.

Цього сезону 29-річний гравець провів 40 поєдинків у складі Ювентуса, забивши 11 голів і віддавши 7 асистів.

Нагадаємо, Ювентус зацікавлений у трансфері Салаха.

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