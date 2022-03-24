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Зозуля та Безус передали футболки на аукціон для збору коштів на потреби ЗСУ

Сьогодні 12:25 90 0
Ще одна маленька справа на шляху до перемоги України
Зозуля та Безус передали футболки на аукціон для збору коштів на потреби ЗСУ
#Роман Зозуля, #Роман Безус

Джерело - Чемпіон.

Українські футболісти активно підтримують армію, яка дає гідну відсіч російській орді. Роман Зозуля та Роман Безус, які виступають за кордоном, передали іменні футболки на аукціон.

У пабліку Народна армія у фейсбуці розпочався аукціон на підтримку української армії. Футболки з підписами Романа Зозулі та Романа Безуса стали лотами благодійної справи.

Аукціон триватиме до вечора 28 березня. Ціна лотів стартує з 1000 гривень. А кожен наступний крок в аукціоні повинен бути на суму не менше, як 500 гривень.

Виручені кошти підуть на потреби українських захисників, які вже 28-й день боронять нашу країну від нападу Росії.

Раніше Зозуля назвав футболістів, які допомагають українській армії.

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