Карлос Де Пена може змінити клуб

Васко да Гама отримала пропозицію підписати хавбека Динамо Карлоса де Пену.

Про це повідомляє Vasco Noticias з посиланням на Atenção, Vascaínos!.

Агенти 30-річного уругвайця запропонували поповнити ним склад клубу з Ріо-де Жанейро. У Васко да Гамі вирішили, що цей варіант не є переконливим.

Раніше де Пену хотів підписати Насьональ, з яким він тренувався після виїзду з України. Але сам футболіст хоче продовжити кар’єру не в Уругваї.

Нагадаємо, Де Пена відмовився повертатися в Україну.