Джерело - tribuna.com.
Васко да Гама отримала пропозицію підписати хавбека Динамо Карлоса де Пену.
Про це повідомляє Vasco Noticias з посиланням на Atenção, Vascaínos!.
Агенти 30-річного уругвайця запропонували поповнити ним склад клубу з Ріо-де Жанейро. У Васко да Гамі вирішили, що цей варіант не є переконливим.
Раніше де Пену хотів підписати Насьональ, з яким він тренувався після виїзду з України. Але сам футболіст хоче продовжити кар’єру не в Уругваї.
Нагадаємо, Де Пена відмовився повертатися в Україну.