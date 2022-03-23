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Де Пену запропонували підписати бразильському клубу

Сьогодні 19:55 165 0
Карлос Де Пена може змінити клуб
Де Пену запропонували підписати бразильському клубу
#Васко да Гама, #Де Пена, #Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - tribuna.com.

Васко да Гама отримала пропозицію підписати хавбека Динамо Карлоса де Пену.

Про це повідомляє Vasco Noticias з посиланням на Atenção, Vascaínos!.

Агенти 30-річного уругвайця запропонували поповнити ним склад клубу з Ріо-де Жанейро. У Васко да Гамі вирішили, що цей варіант не є переконливим.

Раніше де Пену хотів підписати Насьональ, з яким він тренувався після виїзду з України. Але сам футболіст хоче продовжити кар’єру не в Уругваї.

Нагадаємо, Де Пена відмовився повертатися в Україну.

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