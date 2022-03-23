Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022

Україна потрапить в останній кошик жеребкування ЧС-2022 у разі перемоги в плей-оф

Україна дізналася своє місце у кошику під час жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2022 з футболу у разі перемоги у плей-оф.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Жеребкування ЧС-2022:

Перший кошик: Катар (господар ЧС-2022) + топ-7 збірних за місцем у рейтингу ФІФА

Другий кошик: 8-15 місця рейтингу ФІФА

Третій кошик: 16-23 місця рейтингу ФІФА

Четвертий кошик: 24-28 місця рейтингу ФІФА + два переможці міжконтинентального плей-оф + переможець шляху А УЄФА (Україна)

Нагадаємо Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022.