Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022

Джерело - fifa.com.
Україна дізналася своє місце у кошику під час жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2022 з футболу у разі перемоги у плей-оф.
Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.
Жеребкування ЧС-2022:
Перший кошик: Катар (господар ЧС-2022) + топ-7 збірних за місцем у рейтингу ФІФА
Другий кошик: 8-15 місця рейтингу ФІФА
Третій кошик: 16-23 місця рейтингу ФІФА
Четвертий кошик: 24-28 місця рейтингу ФІФА + два переможці міжконтинентального плей-оф + переможець шляху А УЄФА (Україна)
Нагадаємо Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022.