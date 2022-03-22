Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв готовий вбити президента росії володимира путіна.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Бомбардир.

"При особистій зустрічі йому просто скажу одне. Шакал ти. У тебе немає нічого в душі. Зрозуміло, що перед зустріччю з ним мене шманитиме охорона. Я не знаю, але зможу сховати і перерізати йому горло. Не ніж. Ніж не пронесеш, але дещо можна зробити. Навіть тим самим лезом. А де його носити, я знаю", – відзначив Алієв.