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УЄФА може заборонити трансляцію матчів футбольних збірних у росії

Сьогодні 18:39 71 0
російські глядачі можуть залишитися без матчів збірних
УЄФА може заборонити трансляцію матчів футбольних збірних у росії
Фото - gettyimages
#УЄФА

Джерело - espreso.tv.

УЄФА вирішив заборонити трансляцію матчів збірних, які проходять під його егідою, у РФ через російську збройну агресію проти України

Про це повідомляє Yahoo!Sports!

Союз європейських футбольних асоціацій працює над розірванням контракту на трансляцію в Росії матчів збірних. Якщо це вдасться зробити, то заборона торкнеться ігор, які відбудуться цього тижня - товариських зустрічей збірної Англії з Кот-д’Івуаром та Швейцарією. 

Права на показ матчів під егідою УЄФА у РФ належать Матч ТБ.

Раніше УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявляти гравців з України.

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