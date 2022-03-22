УЄФА може заборонити трансляцію матчів футбольних збірних у росії

російські глядачі можуть залишитися без матчів збірних

УЄФА вирішив заборонити трансляцію матчів збірних, які проходять під його егідою, у РФ через російську збройну агресію проти України

Про це повідомляє Yahoo!Sports!

Союз європейських футбольних асоціацій працює над розірванням контракту на трансляцію в Росії матчів збірних. Якщо це вдасться зробити, то заборона торкнеться ігор, які відбудуться цього тижня - товариських зустрічей збірної Англії з Кот-д’Івуаром та Швейцарією.

Права на показ матчів під егідою УЄФА у РФ належать Матч ТБ.

Раніше УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявляти гравців з України.