УЄФА може заборонити трансляцію матчів футбольних збірних у росії

Джерело - espreso.tv.
УЄФА вирішив заборонити трансляцію матчів збірних, які проходять під його егідою, у РФ через російську збройну агресію проти України
Про це повідомляє Yahoo!Sports!
Союз європейських футбольних асоціацій працює над розірванням контракту на трансляцію в Росії матчів збірних. Якщо це вдасться зробити, то заборона торкнеться ігор, які відбудуться цього тижня - товариських зустрічей збірної Англії з Кот-д’Івуаром та Швейцарією.
Права на показ матчів під егідою УЄФА у РФ належать Матч ТБ.
Раніше УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявляти гравців з України.