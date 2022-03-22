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Гендиректор Кривбасу: Наші футболісти віддають частину зарплати на потреби українській армії

Сьогодні 15:39 106 0
Гендиректор Кривбасу: Наші футболісти віддають частину зарплати на потреби українській армії
#Володимир Баєнко, #Кривбас

Джерело - ФК Кривбас.

Генеральний директор криворізького Кривбасу Володимир Баєнко розповів про те, як завдяки координатору клубної Академії Хорхе Лопезу вдається вивозити до Іспанії наших вихованців під час війни, яку російські нелюди вчинили в Україні.

"Напад росії на нашу мирну, могутню Україну став для всіх шокуючим та підступним кроком зі сторони окупантів. Терор, який рашисти завдають мирному населенню нашої неньки, навіки залишиться кривавою плямою в історії росії. Не пробачимо. Я родом з Донеччини, й з болем в серці переживаю агресію росії ще з 2014 року. Футболісти ФК "Кривбас" віддають частину зарплатні на потреби українській армії, й ми не залишаємося осторонь, допомагаючи чим можемо. Наразі домовляємося з футбольними клубами усієї Прибалтики про надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Багато клубів з Естонії вже надають допомогу українським біженцям.

Війна застала нашу молодіжку на зборах у Мункачі, на Західній Україні. Хочу висловити велику подяку керівництву Мункача, що дали змогу команді залишитися. Академія Мункач надала дах над головою надалі багатьом людям, які виїжджали за кордон або поверталися до України. Координатор Академії Кривбас Хорхе Лопес на початок війни перебував у Кривому Розі, працював. Вже наступного дня, 25 лютого, Хорхе разом із власним перекладачем Максимом здавав кров для українців у центрі переливання крові.

Пізніше Федерація футболу Іспанії організувала йому виїзд до Іспанії. Й вже вдома Хорхе одразу ж зайнявся питаннями переїзду сюди вихованців Академії Кривбас. Наразі можна говорити про успішний переїзд команди U-19, футболістів молодше 18 років. Велика кількість наших вихованців зупинилося в місті Уеска, на базі однойменної команди. Також завдяки допомозі Хорхе Лопеза наші футболісти вже тренуються в таких клубах як Валенсія, Леванте, Вільярреал, Райо Вальєкано.

З моменту нападу російських вбивць на Україну Хорхе кожен день займається питаннями переїзду, розміщенням, адаптації та залученням усіх наших вихованців у тренувальний процес цих клубів. Тобто, його роль у цьому питанні є просто безмежною. Й наша подяка не знає меж. Надалі ми з допомогою Хорхе плануємо організувати переїзд до Іспанії для продовження тренувального процесу дітей усіх вікових категорій Академії Кривбас. Ми також працюємо 24/7, аби перевезти максимальну можливу кількість наших юних футболістів.

Хочемо, аби навіть в умовах війни росії проти нашої держави дітки Академії мали змогу продовжувати займатися футболом, улюбленою справою, не зупинялися й розвивалися. Діти не повинні бачити війну, не повинні бачити те, що відбувається", - зазначив Баєнко.

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