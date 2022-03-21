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УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявити двох гравців з України та росії

Сьогодні 20:10 137 0
УЄФА дозволила клубам в єврокубках дозаявити двох гравців з України та росії
#УЄФА

Джерело - uefa.com.

Виконавчий комітет УЄФА вніс зміни до регламентів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій сезону 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Через напад росії на Україну УЄФА дозволив клубам-учасникам цих турнірів до 1 квітня дозаявити не більше двох гравців з українського та російського чемпіонатів.

Це ж стосується і жіночої Ліги чемпіонів поточного сезону. Клуби можуть скористатися цим правом до 7 квітня.

Мова йде про гравців та гравчинь, які мали контракти з клубами, що входять до УАФ та РФС, та які були призупинені до 30 червня 2022 року.

Раніше УЄФА перенесла два матчі жіночої збірної України.

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