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Форвард Ворскли перейшов у Сабах

Сьогодні 19:44 141 0
Ранжел змінив клуб
Форвард Ворскли перейшов у Сабах
#Ворскла, #Сабах

Джерело - sabahfc.az.

Форвард Ворскли Ранжел став гравцем Сабаху.

Про це повідомляє пресслужба азербайджанського клубу.

Орендна угода розрахована до кінця сезону 2021/22.

Ранжел приєднався до Ворсклі у серпні минулого року. Бразилець провів 13 матчів за полтавську команду, відзначившись чотирма голами та однією результативною передачею.

Раніше ФІФА призупинила до 30 червня 2022 року всі контракти іноземних футболістів з українськими клубами та дозволила легіонерам тимчасово перейти до інших клубів.

Раніше Флора орендувала захисника Ворскли.

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