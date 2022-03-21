Форвард Ворскли перейшов у Сабах

Джерело - sabahfc.az.
Форвард Ворскли Ранжел став гравцем Сабаху.
Про це повідомляє пресслужба азербайджанського клубу.
Орендна угода розрахована до кінця сезону 2021/22.
Ранжел приєднався до Ворсклі у серпні минулого року. Бразилець провів 13 матчів за полтавську команду, відзначившись чотирма голами та однією результативною передачею.
Раніше ФІФА призупинила до 30 червня 2022 року всі контракти іноземних футболістів з українськими клубами та дозволила легіонерам тимчасово перейти до інших клубів.