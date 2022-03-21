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Голкіпер СК Дніпро-1 перейшов в ізраїльський клуб

Сьогодні 19:28 205 0
Голкіпер СК Дніпро-1 перейшов в ізраїльський клуб
Голкіпер СК Дніпро-1 перейшов в ізраїльський клуб
#Сарнавський, #Футбольні трансфери

Джерело - htafc.co.il.

Воротар СК Дніпро-1 Богдан Сарнавський узгодив перехід в Хапоель Тель-Авів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу вже узгоджені. Найближчими днями футболіст прилетить в Ізраїль для проходження медогляду. Після цього Богдан підпише контракт до кінця сезону 2021/22.

Сарнавський у першій частині сезоні 2021/22 виступав на правах оренди в Кривбасі, а права на гравця належать СК Дніпро-1. Контракт досвідченого воротаря, який раніше пограв за Арсенал Київ, Шахтар, Ворсклу, Верес та Львів, розрахований до літа 2023-го.

Раніше бразилець Бусанелло залишив Дніпро-1.

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