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Вірт: Тимощук може вже нічого не пояснювати

Сьогодні 16:11 64 0
Юрій Вірт прокоментував мовчання Тимощука
Вірт: Тимощук може вже нічого не пояснювати
#Верес, #Вірт, #Зеніт, #Анатолій Тимощук

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт засудив дії Анатолія Тимощука, який не зміг висловити свою позицію щодо вторгнення росії в Україну.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Профутбол.

"Кожна людина вибирає свій шлях. Тимощук вибрав такий – ніяких заяв про війну, продовжує працювати в Росії. Я цього не розумію. Гадаю, всі нормальні люди вже покинули Росію, розірвали контракти, хтось виїхав за кордон. Анатолія я не можу зрозуміти, але це його вибір. Може вже нічого не пояснювати, це нікому не потрібно. Але я його однозначно не підтримую.

Тимощук – агент ФСБ? Гадаю, що це все ж фейк. Позбавлення Тимощука всіх нагород в Україні? В УАФ є відповідні люди, які ухвалювали це рішення, тому всі питання до них. Думаю, Анатолій міг вчинити по-іншому, покинути Зеніт і працювати в іншій команді. Чомусь він вибрав Пітер і далі там працює.

Для мене це дивно – хлопець із західної України, хоча й живе в Росії багато років. Варто було ухвалити інше рішення, а має пояснити людям, чому ухвалив своє", - сказав Вірт.

Нагадаємо, Анатолія Тимощука позбавили всіх регалій в українському футболі.

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