Головне
Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку
Вчора 14:27 654
Володимир Кличко: Наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію
Сьогодні 12:41 224
Протасов: Не можна говорити, що футбол та спорт поза політикою
Сьогодні 11:40 297
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 10:39 857
Терлюга: Ми розпочнемо нове життя у новій Україні - цей день настане незабаром
Сьогодні 10:25 203
Остап Маркевич: Нам потрібна рішуча, дієва допомога, засоби, що допоможуть закрити небо
Сьогодні 08:24 224
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 06:59 30517
Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні
Вчора 23:09 552
Герей виграв міжнародний турнір та направить призові кошти на допомогу ЗСУ
Вчора 22:54 372
Різатдінова - росіянам: Ви не Zа перемогу, ви Zа геноцид в Україні
Вчора 21:40 385
Прямі трансляції

Селезньов: Я хвилююся за свою країну

Сьогодні 15:09 162 0
Селезньов: Я хвилююся за свою країну
#Євген Селезньов

Джерело - FanDay.

Нападник  Минаю Євген Селезньов поділився думкою, коли закінчиться війна з Росією.

"Коли мізки з'являться у тих, хто збожеволів і подумав, що наша Україна належить їм. Я досі шокований їхнім вчинком. Це не просто нелюдський, це тваринний вчинок. І те, тварини чистіші, ніж вони. Ніколи не міг уявити, що ці люди не мають душі. Вони просто взяли та напали на сусідів: убивають дітей, розстрілюють удома. Вони збожеволіли.

Що зараз із моїм будинком? Мені плювати, що з моїм будинком. Я хвилююся за свою країну. Мій дім - це Україна", - сказав Селезньов.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 5229
Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2703
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 30517
Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 4943
Аталанта без Маліновського здолала Болонью. Результати 30 туру Серії А Аталанта без Маліновського здолала Болонью. Результати 30 туру Серії А 1423
Барселона на виїзді розгромила Реал. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги Барселона на виїзді розгромила Реал. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги 1304
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3681 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7531
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11411
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3908
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 11972
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 12245 5