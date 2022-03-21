Нападник Минаю Євген Селезньов поділився думкою, коли закінчиться війна з Росією.

"Коли мізки з'являться у тих, хто збожеволів і подумав, що наша Україна належить їм. Я досі шокований їхнім вчинком. Це не просто нелюдський, це тваринний вчинок. І те, тварини чистіші, ніж вони. Ніколи не міг уявити, що ці люди не мають душі. Вони просто взяли та напали на сусідів: убивають дітей, розстрілюють удома. Вони збожеволіли.

Що зараз із моїм будинком? Мені плювати, що з моїм будинком. Я хвилююся за свою країну. Мій дім - це Україна", - сказав Селезньов.