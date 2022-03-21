Береза: Навіть американці відзначають ефективність ЗСУ

Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза висловився про силу української армії.

"Українська армія є найефективнішою. Навіть американці визначили ефективність використання джавелінів українцями як найвищу. І є багато таких факторів, які ставлять Україну та її армію на найвищий ступінь військової відваги.

Важливо й те, що українська армія та народ єдині. Наша країна показала, що боєць збройних сил, або фермер, або тракторист, або листоноша, або звичайна людина може за допомогою зброї так само легко знищити російський танк, як це роблять професіонали з армії Канади, США, Великої Британії, Ізраїлю.

Наші люди зрозуміли, що їхнє щастя знаходиться у власних руках. І не більше. Наша армія у руках народу. Коли народ та армія єдині, то вони непереможні", - сказав Береза.