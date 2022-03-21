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Береза: Зараз я командую батальйоном Національної гвардії

Сьогодні 15:39 142 0
Почесний президент Дніпра-1 захищає Україну
Береза: Зараз я командую батальйоном Національної гвардії
#Юрій Береза

Джерело - ТК Футбол.

Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза ​​розповів про свою діяльність у воєнний період.

"Я зараз командую батальйоном Національної гвардії. Це абсолютно новий батальйон, створений з нуля.

Наразі триває чергове загострення війни, яка розпочалася у 2014 році. Але різниця між тими й нинішніми подіями не просто велика, а величезна.

У 2014 році, на жаль, говорити про збройні сили ми могли з великою натяжкою. У нас було в країні приблизно чотири з половиною тисячі високомотивованих патріотичних людей, які взяли до рук зброю і намагалися захистити Україну. І захистили.

Зараз у нас тільки в лавах ЗСУ двісті п'ятдесят тисяч людей і не менше мільйона, які були готові й взяли в руки зброю. Сьогодні у нас ланка у збройних силах: командир взводу, командир роти, командир батальйону та командир бригади - найкраще у світі. Ця ланка може бути автономною", - сказав Береза.

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